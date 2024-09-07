Росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами: є постраждалі

У Салтівському районі міста Харкова на території приватного підприємства горіла складська будівля

Удень 7 вересня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по місту Харкову та селищу Мала Данилівка Харківського району. Про це інформує ДСНС України.

У селищі Мала Данилівка горів житловий будинок на площі 150 м кв. Також зруйновано 1 житловий будинок, ще понад 10 осель пошкоджено. За попередніми даними, постраждало 5 осіб.

У Салтівському районі міста Харкова на території приватного підприємства горіла складська будівля на площі 50 м кв. та трава на площі 250 м кв. Пошкоджено 8 легкових автомобілів.

У Індустріальному районі міста Харкова горіла трава на площі 200 м кв.

Нагадаємо, ввечері 2 вересня російські війська двічі атакували Харків з повітря. Крім того, у Харкові російська авіабомба прилетіла у двір приватного будинку.

До слова, росіяни атакували Харків: у місті зафіксовано влучання, є постраждалі.

Також російський безпілотник влучив по будинку у Харкові, є постраждала.