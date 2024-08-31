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Скандал із призначенням начальника штабу Сил безпілотних систем. Генштаб відреагував

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скандал із призначенням начальника штабу Сил безпілотних систем. Генштаб відреагував
За даними Геншабу, Роман Гладкий проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної війни виконував завдання на різних напрямках фрону
фото: InfoResist

Військове командування закликало з розумінням і терпінням поставитися до процесу формування нового роду військ

Начальником штабу Сил безпілотних систем призначено капітана першого рангу Романа Гладкого. У ЗМІ поширилася інформація, що дружина військового нібито має російський паспорт, а донька брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором РФ. Після цього Генштаб ЗСУ прокоментував призначення Гладкого.

«Капітан першого рангу Роман Гладкий є офіцером з багаторічним досвідом служби у Збройних силах України та має відповідну військову освіту. У 2020-2023 роках обіймав посади заступника начальника Об'єднаного штабу командування Об’єднаних сил та заступника командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. Проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії виконував завдання на різних важливих напрямках», – йдеться у заяві військового командування.

Генштаб зазначив, що Сили безпілотних систем, як новий окремий рід військ, нині формуються та розвиваються.

«Цей процес потребує розуміння, терпіння та іноді тиші. Закликаємо громадян та засоби масової інформації перед поширенням будь-якої інформації перевіряти її достовірність.

Наші підрозділи продовжують виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України, діючи у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України як на території нашої держави, так і в тилу ворога. Публічну частину нашої роботи ви вже могли бачити на аеродромах, складах та деяких базах противника», – сказано в повідомленні.

Що відомо про Романа Гладкого

Про досвід роботи Романа Гладкого із безпілотними системами нічого не відомо. З липня 2016 року Гладкий обіймав посаду начальника штабу і першого заступника командувача Військово-Морських ЗСУ.

У 2018 році тодішній міністр оборони України Степан Полторак відсторонив Гладкого з цієї посади на час службового розслідування. Вже тоді у медіа писали, що це нібито могло бути пов’язано як з фінансово-економічними порушеннями, так і з інформацією про російське громадянство дружини Романа Гладкого Олени.

Зокрема видання «Думська» повідомляло, що перші два роки після початку війни дружина Гладкого начебто продовжувала разом з дітьми жити у тимчасово окупованому Криму, а донька українського офіцера займалася плаванням й успішно виступала на змаганнях за Центральний спортивний клуб армії РФ.

Утім, у Міноборони України у 2018 році спростували дані про те, що це могло стати основою для службового розслідування щодо Гладкого. Натомість ключовою причиною тоді назвали «неналежне виконання службових обов’язків». «Припущення деяких ЗМІ щодо інших причин відсторонення не відповідають дійсності», – додали в Міноборони.

Нагадаємо, у червні 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України. Полковник Сухаревський брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня, перший наказав стріляти в бойовиків на ураження.

Перед цим президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил». 

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Теги: Генштаб ЗСУ безпілотник

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