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Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2024 року
Від початку доби відбулося 125 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України два удари, випустивши дев’ять ракет, та 64 авіаудари, скинувши 72 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 558 дронів-камікадзе та здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Також ворог активний на Куп’янському і Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку

Точилося вісім боїв. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Вовчанська. Ворожа атака досі продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Упродовж дня відбулося 16 боєзіткнень. Ворог атакував біля Синьківки, Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. Наразі тривають чотири атаки противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу Дружелюбівки, Невського та Новосадового. Сім боїв завершено, два – продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Оборонці української землі відбили ворожий наступ у районі Верхньокам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Точилося 12 боїв неподалік Григорівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки. На цей момент триває одна штурмова дія противника. Ситуація під контролем наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Відбулося 16 боєзіткнень. Росіяни атакували позиції українських підрозділів біля Нью-Йорка та Торецька. Сили оборони зупинили усі ворожі атаки загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, точилося 36 боїв у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Наші захисники відбили 30 наступальних дій, шість – ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 266 окупантів, з них 110 – безповоротно. Також знищено гаубицю, гранатомет, три БПЛа та одиницю спецтехніки. До того ж пошкоджено бойову машину піхоти, бойову броньовану машину, одну артсистему та чотири одиниці автотранспорту.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог 15 разів атакував позиції українців поблизу Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Старомихайлівки. Десять боєзіткнень завершено, п’ять – досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Противник здійснив шість безрезультатних спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Вугледару, Водяного та Пречистівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2024 року фото 10
мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Ворог також не мав успіху під час чотирьох наступальних дій біля Малої Токмачки та Роботиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2024 року фото 11
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Двічі атакуючи позиції наших військ, противник зазнав поразки.

На інших напрямках без особливих змін.

Нагадаємо, триває 917-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
Теги: війна Генштаб фронт ворог наступ росіяни

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Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2024 року
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