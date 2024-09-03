Окупанти завдали ударів КАБами по Харкову: в ОВА розповіли про наслідки
Внаслідок ракетної атаки пошкоджено лінію електропередач та приватний будинок
Вчора ввечері, 2 вересня, російські війська двічі атакували Харків з повітря. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Перший удар керованою авіабомбою (КАБ) стався о 22:13 по Київському району міста, неподалік меморіального комплексу. Внаслідок вибуху пошкоджено лінію електропередач, контактну мережу тролейбусів та приватний будинок, де виникла пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Другий удар було завдано о 22:24 по Салтівському району. В результаті влучання на відкритій території спалахнула трава. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Харкові російська авіабомба прилетіла у двір приватного будинку.
До слова, росіяни атакували Харків: у місті зафіксовано влучання, є постраждалі.
Також: російський безпілотник влучив по будинку у Харкові, є постраждала.
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