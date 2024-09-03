У Харкові російська авіабомба прилетіла у двір приватного будинку

Терехов повідомив про два вибухи - у Київському та Салтівському районах Харкова

Російські агресори вдарили керованою авіабомбою по приватному сектору в Київському районі Харкова

Російські агресори завдали удару керованою авіабомбою по приватному сектору в Київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.

«КАБ прилетів по району приватного сектору в Київському районі. Є значні пошкодження будинку, у двір якого залетіла ворожа авіабомба», – написав Терехов.

На щастя, внаслідок атаки не було загиблих або постраждалих, також не виникло пожежі. Раніше Терехов повідомляв про два вибухи, що сталися у Київському та Салтівському районах Харкова.

Нагадаємо, росіяни атакували Харків: у місті зафіксовано влучання, є постраждалі.