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У Харкові російська авіабомба прилетіла у двір приватного будинку

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Харкові російська авіабомба прилетіла у двір приватного будинку
Терехов повідомив про два вибухи - у Київському та Салтівському районах Харкова
фото: ДСНС

Російські агресори вдарили керованою авіабомбою по приватному сектору в Київському районі Харкова

Російські агресори завдали удару керованою авіабомбою по приватному сектору в Київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.

«КАБ прилетів по району приватного сектору в Київському районі. Є значні пошкодження будинку, у двір якого залетіла ворожа авіабомба», –  написав Терехов.

На щастя, внаслідок атаки не було загиблих або постраждалих, також не виникло пожежі. Раніше Терехов повідомляв про два вибухи, що сталися у Київському та Салтівському районах Харкова.

Нагадаємо, росіяни атакували Харків: у місті зафіксовано влучання, є постраждалі.

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Теги: Харків Ігор Терехов

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