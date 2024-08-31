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Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2024 року
Від початку доби відбулося 179 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України два удари трьома ракетами та 61 авіаудар, скинувши 73 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 573 дрони-камікадзе та здійснили понад 3180 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 179 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Відбулося сім боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки росіян неподалік Плетенівки, Липців та Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки. Двадцять шість боїв завершено, чотири – ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового. Українські захисники відбили 21 атаку, одна – продовжується неподалік Дружелюбівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили чотири ворожі наступи у районі Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Точилося 12 боїв, зокрема, біля Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного. Сили оборони зупинили усі ворожі атаки загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Відбулося 15 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів поблизу Торецька та Неліпівки. На цей час триває одна атака противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, точилося 55 боїв у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Михайлівка та Селидове. Наші захисники відбили 52 наступальні дії, три – ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 318 окупантів, з них 132 – безповоротно. Також знищено танк, бойову машину піхоти, вісім БпЛА та дві одиниці автотранспорту. До того ж пошкоджено бронетранспортер, три артилерійські системи та два автомобілі.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог 23 рази атакував поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Двадцять два боєзіткнення завершено, одне – досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Противник здійснив вісім безрезультатних спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Вугледару та Водяного.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2024 року фото 10
мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Ворог також не мав успіху під час наступальної дії біля Роботиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2024 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Двічі атакуючи позиції Сил оборони, противник зазнав поразки.

На інших напрямках без особливих змін.

Нагадаємо, триває 920-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
Теги: війна Генштаб фронт авіаудар ворог росіяни

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