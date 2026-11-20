Увечері 20 листопада російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Після вибуху в центральній частині міста виникла пожежа, пошкоджено ресторан «Пурі Чвені». Про це повідомляють місцеві ЗМІ, які публікують кадри наслідків удару окупантів, пише «Главком».

На кадрах видно пошкодження закладу зсередини, а також автомобіль, який загорівся поблизу ресторану. До місця удару прибули екстрені служби.

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За повідомленнями місцевих каналів, перед вибухом у місті оголосили загрозу балістичного удару. Також інформували про пуски ракет із території тимчасово окупованого Криму.

Станом на момент публікації офіційної інформації про наслідки атаки, постраждалих і можливі руйнування не оприлюднювали. Обставини удару уточнюються.

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Варто нагадати, що сьогодні, 20 листопада, російські терористи завдали удару поруч із багатоповерхівкою в Космічному районі Запоріжжя. Унаслідок чого постраждали люди. Згодом місцева влада повідомила, що кількість травмованих у Запоріжжі зросла до 17 людей.

Нагадаємо, російські війська 20 листопада здійснили балістичну атаку на Київ. Унаслідок обстрілу столиці є загиблі та постраждалі, яким надають необхідну медичну допомогу. Також зафіксовано пошкодження об’єктів міської інфраструктури, зокрема мостових споруд.