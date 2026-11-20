Через ворожі обстріли Києва 19 листопада та в ніч на 20 листопада постраждали об’єкти культурної спадщини у різних районах столиці. Зокрема, у центральному історичному ареалі, на Печерську та на Подолі. Наразі профільні фахівці й експертні комісії обстежують пошкоджені пам’ятки та документують руйнування. Про це повідомив Департамент охорони культурної спадщини КМДА, інформує «Главком».

У будівлі посольства Республіки Австрія пошкоджені фасад і скління споруди фото: пресслужба КМДА

«Цієї ночі під ворожим ударом опинилися знакові для столиці об’єкти в центральному історичному ареалі та інших районах міста. Профільні фахівці Департаменту разом з експертними комісіями вже працюють на локаціях – проводять технічне обстеження конструкцій, фіксують ступінь руйнувань та оформлюють відповідні акти. Усі задокументовані матеріали також стануть доказовою базою воєнних злочинів росії», – наголосила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів 19 та 20 листопада були пошкоджені:

Володимирський кафедральний собор – зафіксовані пошкодження фасаду, вікон та брами пам’ятки архітектури національного значення;

будівля Посольства Республіки Австрія – пошкоджені фасад і скління споруди, що має статус пам’ятки архітектури;

Михайлівський Золотоверхий собор – головний храм комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря (пам’ятка архітектури місцевого значення, окремі споруди ансамблю мають статус національного значення).

Володимирський кафедральний собор фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА

На Подолі зафіксували пошкодження Садиби Нечаєвих (Будинку Вишневського) на Контрактовій площі, 7, одного з найстаріших збережених житлових будинків району та Києва, зведеного у 1798 році в стилі класицизму та перебудованого у 1860 році. Ця пам’ятка архітектури місцевого значення вціліла під час великої подільської пожежі 1811 року. У цьому ж комплексі історичної забудови зачепило і будівлю Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Будинок Вишневського – один із найстаріших збережених житлових будинків Подолу та Києва фото: пресслужба КМДА

Також постраждала будівля Київського міського бюро технічної інвентаризації (БТІ) на вулиці Трьохсвятительській, 4-Б, В (колишній готель для прочан Михайлівського монастиря, пам’ятка архітектури місцевого значення) та головний корпус Українського державного університету імені Михайла Драгоманова – споруда у стилі радянського модернізму 1970-х років, що є архітектурною домінантою в історичному ареалі міста.

Будівля БТІ неподалік Михайлівського золооверхого собору фото: пресслужба КМДА

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено скління приміщень Національного музею історії України у Другій світовій війні, розташованого в підніжжі монумента «Батьківщина-мати» (обидва об’єкти мають охоронний статус пам’яток місцевого значення).

Пошкоджений Музей Війни фото: пресслужба КМДА

Наслідки атаки також зафіксували на Пейзажній алеї – ландшафтному просторі на місці оборонних валів Верхнього міста X–XIII століть, що входить до охоронної зони Софії Київської, та на мосту імені Євгена Патона – першому у світі суцільнозварному автодорожньому мосту через Дніпро 1953 року, який є пам’яткою архітектури, містобудування, а також науки і техніки місцевого значення.

Також пошкоджені об’єкти на території ВДНГ та історична забудова в центрі й на Подолі.

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Пошкодження столичних пам’яток унаслідок ворожих атак 19 та 20 листопада фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА

Наразі триває перевірка інформації щодо можливого ураження ще кількох знакових будівель, де зафіксовані падіння уламків або вплив вибухової хвилі.

У департаменті нагадали, що загалом із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Києві внаслідок обстрілів постраждали вже понад 340 об’єктів культурної спадщини – пам’яток архітектури, історії, містобудування, монументального мистецтва та археології.

Раніше повідомлялося, що російські війська 20 листопада здійснили балістичну атаку на Київ. Унаслідок обстрілу столиці є загиблі та постраждалі, яким надають необхідну медичну допомогу. Також зафіксовано пошкодження об’єктів міської інфраструктури, зокрема мостових споруд.