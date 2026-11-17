Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував український удар по Керченському мосту та заявив, що Україна має право на самооборону, зокрема може атакувати логістичні об'єкти Росії. За його словами, такі дії є невіддільною частиною захисту від російської агресії. Про це Рютте заявив перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє «Главком».

«Я бачив, звісно, кадри в медіа. Думаю, важливо, щоб Україна захищала себе, і це означає також завдавати ударів по логістичних вузлах. Те, що вони це роблять, – неминуче», – сказав генсек Альянсу.

Водночас Рютте зауважив, що для остаточної оцінки результатів операції потрібно з'ясувати, що саме сталося на мосту. За його словами, судячи з оприлюднених у медіа кадрів, українська атака могла бути успішною.

«Ми повинні побачити, звісно, що саме сталося. Але принаймні за кадрами в медіа здається, що вони досягли успіху. Але, знову ж таки, ми повинні побачити, що саме сталося», – додав він.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 листопада Україна завдала удару по Керченському мосту, який з'єднує територію Росії з тимчасово окупованим Кримом. За даними української сторони, внаслідок операції було зупинено автомобільний рух переправою. Російська сторона повідомила про пошкодження конструкцій мосту.

Варто нагадати, що Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео ураження Керченського (Кримського) мосту. На кадрах зафіксовано серію влучань українських ракет-дронів «Паляниця», потужні вибухи біля кріплень металевих арок та обвал конструкцій автомобільної частини переправи у воду.