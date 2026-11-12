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Європа зайшла в глухий кут із вибором представника на переговори – Bloomberg

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Європа зайшла в глухий кут із вибором представника на переговори – Bloomberg
В Абу-Дабі прошли переговори між Україною, США та Росією
фото: Getty Images

Європейські лідери прагнуть долучитися до переговорів України, США та Росії, однак досі не визначили, хто представлятиме їхні інтереси

Європейські країни не змогли узгодити кандидатуру свого представника на мирних переговорах між Україною та Росією. Попри спільне прагнення долучитися до дипломатичного процесу, лідери держав розійшлися в поглядах на те, хто саме має представляти Європу за столом переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Питання європейського представництва стало однією з головних тем зустрічі Європейського політичного співтовариства, яка відбулася 12 листопада в Дубліні. На саміт прибули понад 50 лідерів, зокрема для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією Bloomberg, попри тривалі обговорення, європейські політики так і не наблизилися до спільного рішення. Більшість із них уникає конкретних відповідей на запитання про можливого представника, обмежуючись заявами про необхідність забезпечити участь Європи в переговорах.

Серед кандидатів розглядають верховну представницю Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас та президента Європейської ради Антоніу Кошту. Останній, відповідно до дипломатичного протоколу, є найвищим представником ЄС.

Водночас частина європейських лідерів вважає, що переговори мають відбуватися за участю кількох представників, які зможуть висловлювати позиції різних держав та інституцій.

«Цей хаос – наша власна провина», – заявив прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, коментуючи труднощі з визначенням спільної позиції.

Очікується, що 13 листопада лідери Європейського Союзу повернуться до цього питання під час окремого саміту в Дубліні.

Дискусії про формат переговорів із Росією тривають у Європі від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Спочатку окремі держави ставили під сумнів доцільність безпосередніх контактів із російським диктатором Володимиром Путіним. Згодом провідну роль у дипломатичній комунікації з Москвою перебрали Сполучені Штати.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама назвав передачу дипломатичних контактів іншим державам серйозною помилкою. «Було величезною помилкою передавати дипломатію на аутсорсинг іншим», – зазначив він.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ключова проблема полягає не стільки у визначенні конкретної особи, скільки в готовності російського керівництва до дипломатичного врегулювання.

«Зараз йдеться не про окремих осіб, а про готовність Путіна брати участь у переговорах», – наголосив канцлер.

Мерц також зазначив, що з російського боку зростає розуміння того, що питання європейської безпеки неможливо вирішувати без участі самих європейських держав.

Нагадаємо, що до Москви прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Вони розпочали переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: переговори США росія війна Україна Європейський Союз

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