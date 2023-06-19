У Херсоні прогриміли вибухи – ЗМІ

Повітряна тривога в області не оголошувалася

У ніч на 19 червня у Херсоні прогриміли звуки вибухів. При цьому повітряна тривога в області не оголошувалася. Про це повідомило «Суспільне» в Telegram.

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Повідомлення про вибухи у Херсоні видання опублікувало о 00:02.

Станом на зараз повітряна тривога в області також не оголошена.

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Нагадаємо, вранці 18 червня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області лунали вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про детонацію на складах російських військ.

Крім того, російські загарбники 17 червня за допомогою керованих бомб обстріляли Херсонську область. У результаті ворожої атаки постраждало троє людей, одна загинула.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники виселяють людей із їхніх домівок, застосовуючи фізичні тортури.

До слова, завершилася 480-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулого дня противник завдав понад 40 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школу та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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