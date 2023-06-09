Ракетний обстріл магазину в Умані: Міноборони показало відео влучання

Окупанти обстріляли Умань 8 червня під час повітряної тривоги

Моменту удару ракети по магазину в Уманському районі потрапив на відео. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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«Вчора російські терористи завдали ракетного удару по місцевому продуктовому магазину», – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 8 червня під час масштабної повітряної тривоги російські окупанти завдали ракетного удару по Уманщині. За словами начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, російські загарбники вдарили по промисловому об'єкту та автомийці, внаслідок влучання виникла пожежа. За попередніми даними через російську атаку постраждало восьмеро людей, двоє з них у важкому стані.