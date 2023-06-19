Ворог понад 30 разів ударив по Сумщині: поранено двох жінок

Росіяни здійснили 33 обстріли прикордоння

Російські окупанти вчора, 18 червня, вкотре гатили по прикордонню Сумської області. Окрім загиблих батька та сина в Білопіллі, стало відомо про двох поранених жінок у Великописарівській громаді. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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Як зазначається, протягом 18 червня росіяни здійснили 33 обстріли прикордоння. Усього зафіксовано 223 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Глухівська, Новослобідська та Великописарівська громади.

Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл (шість вибухів), обстріл із міномету (п’ять вибухів), гранатомету АГС (три вибухи) та реактивних систем залпового вогню (12 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (20 вибухів). Унаслідок одного з них поранення отримали дві цивільні жінки. Одну доставлено до лікарні з осколковим пораненням плеча, другій надано медичну допомогу на місці. Крім того, пошкоджено два приватні житлові домоволодіння. Також були обстріли з мінометів (сім вибухів) та гранатомету АГС (15 вибухів).

Юнаківська громада: артилерійський обстріл (вісім вибухів).

Білопільська громада: росіяни били з артилерії (22 вибухи). Унаслідок одного з артобстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та господарське приміщення, один автомобіль та телевежу. Унаслідок ще одного артобстрілу загинули батько та син. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та три магазини, хлібний кіоск. Також були мінометні обстріли – 26 вибухів.

Ворожбянська громада: зафіксовано артобстріли (11 вибухів). Унаслідок одного з них пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки.

Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (20 вибухів).

Хотінська громада: ворог скинув 12 мін.

Миропільська громада: з ворожого безпілотника здійснено скидання гранат Ф-1 (три вибухи).

Миколаївська громада: був мінометний обстріл (10 вибухів).

Глухівська громада: росіяни здійснили мінометний обстріл (13 вибухів). Пошкоджено трансформаторну підстанцію, приміщення цеху одного з підприємств, два багатоквартирні житлові будинки, гараж, газову трубу побутового газопостачання, лінію електропередач та автомобіль. Також був обстріл зі ствольної артилерії (15 вибухів).

Новослобідська громада: ворог скинув п’ять мін.

Нагадаємо, окупанти 18 червня упродовж дня з території РФ обстрілювали з артилерії центральну частину міста Білопілля Сумського району. Унаслідок обстрілу загинув чотирирічний хлопчик та його батько, які перебували на вулиці.

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До слова, завершилася 480-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулого дня противник завдав понад 40 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школу та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.