Росіяни накрили вогнем Херсонщину. Є загиблі та поранені (фото)

Уламками пошкоджено приватні будинки, господарські споруди

Сьогодні враніці, 29 червня, російські загарбники обстріляли Херсонщину, внаслідок чого одна жінка загинула, ще одна зазнала поранень. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Як зазначається, що близько 07:20 ранку 29 червня 2023 року російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерської громади Херсонської області.

«Внаслідок атаки ворога місцева мешканка, яка перебувала на подвір’ї домоволодіння, отримала тяжкі травми голови несумісні із життям. Ще одна жителька отримала поранення», – йдеться у повідомленні.

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Уламками пошкоджено приватні будинки, господарські споруди. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Херсонська ОДА (ОВА) уточнила, що через ранковий обстріл Білозерки загинула 71-річна жінка.

Щодо другого постраждалого зазначається, що це 20-річний хлопець. «В нього контузія та поранення обличчя», – інформує ОДА.

Раніше повідомлялося, що росіяни накрили Херсонщину забороненими запальними снарядами.