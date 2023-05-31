Падіння уламків ракети на дорогу в Києві: шокуючі кадри з відеореєстратора

Уламки ракети впали в кількох метрах позаду маршрутки з пасажирам

У мережі з'явилося відео моменту падіння уламків збитої ворожої ракети над Києвом 29 травня. Фрагмент ракети упав на проїжджу частину, де було багато машин. Відео опублікував телеграм-канал «Київ.Головне».

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На відео під час руху автомобіля відеореєстратором зафіксовано падіння ракети посеред проїжджої частини. Ракета, або її уламок, що горить, впали буквально в кількох метрах від автомобіля та позаду маршрутки з пасажирами. На щастя залишки ракети нікого не зачепили.

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Нагадаємо, у Києві 29 травня після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що уламки російських ракет упали у двох районах столиці.