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Падіння уламків ракети на дорогу в Києві: шокуючі кадри з відеореєстратора

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння уламків ракети на дорогу в Києві: шокуючі кадри з відеореєстратора
Росіяни масовано обстріляли Київ балістичними ракетами
фото скріншот відео

Уламки ракети впали в кількох метрах позаду маршрутки з пасажирам

У мережі з'явилося відео моменту падіння уламків збитої ворожої ракети над Києвом 29 травня. Фрагмент ракети упав на проїжджу частину, де було багато машин. Відео опублікував телеграм-канал «Київ.Головне».

На відео під час руху автомобіля відеореєстратором зафіксовано падіння ракети посеред проїжджої частини. Ракета, або її уламок, що горить, впали буквально в кількох метрах від автомобіля та позаду маршрутки з пасажирами. На щастя залишки ракети нікого не зачепили.

Нагадаємо, у Києві 29 травня після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що уламки російських ракет упали у двох районах столиці.

Читайте також: Ракетний обстріл Києва: влада повідомила, в яких районах впали уламки
Теги: уламки ракет відео влада ракета обстріл

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