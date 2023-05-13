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Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

У РФ почали призивати резервістів: чого очікувати на фронті

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Кремль планує збільшити армію на 400 тисяч осіб

Днями російський диктатор Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі на військові збори у 2023 році.

«Уряду Російської Федерації та органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації забезпечити виконання заходів, пов'язаних із призовом громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів та з проведенням цих зборів», – йдеться в документі.

Тих, хто перебуває в запасі, закликають на збори у Збройних силах, військах Нацгвардії, органах держохорони та органах Федеральної служби безпеки.

Примітно те, що кількість людей яких призовуть на військові збори, не уточнюється.

Крім того, російський диктатор підписав закон про електронні повістки, згідно з яким цей документ буде вважатися отриманою відразу після її розміщення в особистому електронному кабінеті

Йдеться про те, що кремлівський режим готує РФ до тривалої війни на виснаження, в якій Путін має намір застосувати радянську тактику щодо завалювання противника трупами своїх солдатів. Загальний мобілізаційний ресурс РФ налічує близько 10 млн осіб. Підготовлений мобілізаційний резерв налічує 1,5 млн осіб.  Саме вони, мають компенсувати військово-технічну відсталість РФ від Заходу, який постачає ЗСУ новітні зразки високотехнологічної зброї. Російська влада вирішила зробити акцент на наборі гарматного м'яса.

Кремль, не маючи можливості застосовувати проти України ядерну зброю, повернувся до старої радянської тактики завалювання супротивника трупами своїх солдатів.

Заборона на виїзд для тих, хто отримав повістки, показує, що Кремль зробив висновки з торішньої «часткової мобілізації», під час якої з РФ втекло близько півтора мільйона чоловіків «відповідного віку». Виїхали з Росії саме освічені та кваліфіковані фахівці.

З минулого року кремлівське керівництво зробило кілька невдалих спроб довести склад армії РФ до 1,5 млн осіб. До осені російське командування планує набрати додатково 400 тис. людей на контракт, щоб довести свою армію до зазначених 1,5 млн осіб.

Разом з тим, указ про призов громадян РФ, впровадження в РФ електронних повісток може посилити протестні настрої у середині самої РФ. Детонатором цих настроїв може стати військова поразка російських окупаційних військ в Україні.

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Теги: мобілізація путін війна окупанти росія

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