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Масована атака РФ: Повітряні сили повідомили про кількість збитих ворожих цілей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масована атака РФ: Повітряні сили повідомили про кількість збитих ворожих цілей
Ворог запустив ракети із літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря
фото ілюстративне

Росіяни випустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555

У ніч проти 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Силами оборони України було знищено 67 повітряних цілей ворога, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, росіяни випустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря.

«З 00.00 год по 05.00 год 29 травня 2023 року російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.

Масована атака РФ: Повітряні сили повідомили про кількість збитих ворожих цілей фото 1

З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього – близько 35 ударних дронів.

Протягом ночі протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: «Центр», «Схід», «Південь» та «Захід». Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей», – йдеться у повідомленні.

Загалом знищено:

  • 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 29 ударних БпЛА «Shahed-136/131»;
  • 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня рашисти влаштували 15-ту повітряну атаку на Київ від початку місяця. Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. У результаті падіння уламків в Подільському районі столиці пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

Теги: безпілотник війна ракета росіяни рашисти військові окупанти

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