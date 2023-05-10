Росія стягнула до Бахмута «вагнерівців» із усіх напрямків – Міноборони

На сході ворог наступає на п’ятьох напрямках одночасно

На Бахмутському напрямку ворог докладає найбільше зусиль. До Бахмута стягнуті «вагнерівці» з усіх інших напрямків, де вони виконували бойові завдання. На тих напрямках їх замінили військовими регулярної російської армії. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наші воїни міцно тримають оборону Бахмута та околиць міста. Жодної позиції в Бахмуті за добу не втрачено», – йдеться в повідомленні.

Схід залишається епіцентром бойових дій. Там ворог наступає на п’ятьох напрямках одночасно – Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському та Шахтарському. Тривають бої.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На всіх напрямках протягом цієї доби дії ворога були безуспішні.

Раніше повідомлялося, що завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, Збройні сили України отримують ефективні результати. Грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, котрі зазнали поразки та відійшли.

До слова, триває 441-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом цієї доби противник завдав ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині. Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.