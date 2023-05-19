Позиція Грузії ранить українців

20% території Грузії наразі окуповані РФ

Дуже розчаровує рішення грузинської влади дозволити авіарух з Росією.

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20% території Грузії наразі окуповані РФ. Бачимо, що Москві вдалося знайти коржики для грузинської влади, аби та закрила очі на окупацію і анексію.

Знайомі грузини розповідають, що в Тбілісі і Батумі сьогодні навала росіян, вони тікають від мобілізації й комфортно почувають себе в гостинній, смачній, дружелюбній Грузії. На вулицях звучить язык, мат, в ресторанах пєсні.

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Схоже, тепер проблема поглибиться.

Українців глибоко ранить позиція грузинської влади, яка, замість доєднатися до західних санкцій, щодня дає росіянам шпарину, як їх обходити. Не секрет, що через грузинський кордон заходить і деякий важливий для московитів імпорт.

Для нас це урок. Як можна боротися за території і не помітити, що Московія пустила свої метастази через владу.

Дякуємо тим грузинам, які протестують проти рішення свого уряду щодо відновлення авіасполучення з країною – вбивцею і терористом.