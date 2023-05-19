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Ірина Геращенко Народний депутат України

Позиція Грузії ранить українців

glavcom.ua
Звичайні грузини влаштували акцію протесту через відновлення авіасполучення з Росією
фото: epa

20% території Грузії наразі окуповані РФ

Дуже розчаровує рішення грузинської влади дозволити авіарух з Росією.

20% території Грузії наразі окуповані РФ. Бачимо, що Москві вдалося знайти коржики для грузинської влади, аби та закрила очі на окупацію і анексію.

Знайомі грузини розповідають, що в Тбілісі і Батумі сьогодні навала росіян, вони тікають від мобілізації й комфортно почувають себе в гостинній, смачній, дружелюбній Грузії. На вулицях звучить язык, мат, в ресторанах пєсні.

Схоже, тепер проблема поглибиться.

Українців глибоко ранить позиція грузинської влади, яка, замість доєднатися до західних санкцій, щодня дає росіянам шпарину, як їх обходити. Не секрет, що через грузинський кордон заходить і деякий важливий для московитів імпорт.

Для нас це урок. Як можна боротися за території і не помітити, що Московія пустила свої метастази через владу.

Дякуємо тим грузинам, які протестують проти рішення свого уряду щодо відновлення авіасполучення з країною – вбивцею і терористом.

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Джерело
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Теги: росія окупанти Грузія влада

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Ірина Геращенко

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