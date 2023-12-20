Росіяни вночі завдали удару по Харкову

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється

Попередньо в місті щонайменше два прильоти

У ніч на 20 грудня російські загарбники завдали удару по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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«Попередньо щонайменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків, цивільних обʼєктів», – написав Терехов.

Зараз на місці працюють рятувальники ДСНС. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

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Нагадаємо, увечері, 19 грудня, Україною почала ширитися повітряна тривога. У деяких областях була загроза застосування ударних БпЛА.

Як повідомлялося, сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, якими війська РФ атакували Київ ввечері 19 грудня. За попередніми даними оперативного зведення, у столиці без жертв та руйнувань.

Як повідомлялося, російські війська обстріляли Херсон із лівого берега Дніпра, постраждала родина з трьома дітьми.