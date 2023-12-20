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Росіяни вночі завдали удару по Харкову

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни вночі завдали удару по Харкову
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється
фото ілюстративне

Попередньо в місті щонайменше два прильоти

У ніч на 20 грудня російські загарбники завдали удару по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Попередньо щонайменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків, цивільних обʼєктів», – написав Терехов.

Зараз на місці працюють рятувальники ДСНС. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, увечері, 19 грудня, Україною почала ширитися повітряна тривога. У деяких областях була загроза застосування ударних БпЛА.

Як повідомлялося, сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, якими війська РФ атакували Київ ввечері 19 грудня.  За попередніми даними оперативного зведення, у столиці без жертв та руйнувань.

Як повідомлялося, російські війська обстріляли Херсон із лівого берега Дніпра, постраждала родина з трьома дітьми.

Теги: вибух Харків тривога

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