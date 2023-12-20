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Сили ППО збили всі «Шахеди», що летіли на Київ: деталі атаки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сили ППО збили всі «Шахеди», що летіли на Київ: деталі атаки
Російські війська атакували Київ ударними безпілотниками
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, у столиці без жертв та руйнувань

Сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, якими війська РФ атакували Київ ввечері 19 грудня. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Пʼята повітряна атака на Києв у грудні. І друга поспіль – дронами. БпЛА, за попередньою інформацією, типу «Shahed», заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області», – йдеться в повідомленні. 

Силами і засобами ППО усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва.

За попередніми даними оперативного зведення, у столиці без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, увечері, 19 грудня, Україною почала ширитися повітряна тривога. У деяких областях була загроза застосування ударних БпЛА.

У передмісті столиці по ворожих безпілотниках спрацювало ППО, про це заявили в КМВА.

Як повідомлялося, російські війська обстріляли Херсон із лівого берега Дніпра, постраждала родина з трьома дітьми.

Теги: системи ППО безпілотник Київ тривога

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