Сили ППО збили всі «Шахеди», що летіли на Київ: деталі атаки

За попередніми даними, у столиці без жертв та руйнувань

Сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, якими війська РФ атакували Київ ввечері 19 грудня. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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«Пʼята повітряна атака на Києв у грудні. І друга поспіль – дронами. БпЛА, за попередньою інформацією, типу «Shahed», заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області», – йдеться в повідомленні.

Силами і засобами ППО усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва.

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За попередніми даними оперативного зведення, у столиці без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, увечері, 19 грудня, Україною почала ширитися повітряна тривога. У деяких областях була загроза застосування ударних БпЛА.

У передмісті столиці по ворожих безпілотниках спрацювало ППО, про це заявили в КМВА.

Як повідомлялося, російські війська обстріляли Херсон із лівого берега Дніпра, постраждала родина з трьома дітьми.