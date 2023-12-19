Окупанти обстріляли Херсон: постраждала родина з трьома дітьми
Зафіксовано пошкодження закладу освіти, осель та гаражів
Російські війська обстріляли Херсон із лівого берега Дніпра, постраждала родина з трьома дітьми. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Унаслідок атаки поранення отримала дитина, а також жінка. Їм надають допомогу медики. Є пошкодження закладу освіти, осель та гаражів.
Зазначається, що за однією з адрес постраждала родина. 28-річна жінка та троє її доньок двох, чотирьох та девʼяти років.
Нагадаємо, 17 грудня окупанти накрили вогнем Херсон, унаслідок чого загинув чоловік.
Зауважимо, добігає кінця 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59. Крім того, підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника.
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