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У Кривому Розі лунають вибухи: Вілкул звернувся до містян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Кривому Розі лунають вибухи: Вілкул звернувся до містян
Наразі деталі про обстріл Кривого Рогу невідомі
фото ілюстративне

У місті оголошена повітряна тривога 

Сьогодні, 4 грудня, у Кривому Розі під вечір пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога. Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул. 

«Кривий Ріг. Вибух. Нагадую про інформаційну гігієну – нічого не викладаємо в інтернет», – написав Вілкул.

Нагадаємо, триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.  Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».

Теги: вибух авіація Кривий Ріг інтернет Олександр Вілкул озброєння тривога

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