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У Києві та декількох інших областях оголошена повітряна тривога

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Києві та декількох інших областях оголошена повітряна тривога
колаж: glavcom.ua

У передмісті столиці працюють сили ППО

Увечері, 19 грудня, Україною почала ширитися повітряна тривога. У деяких областях наявна загроза застосування ударних БпЛА.

Станом на 23.08 повітряна тривога у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях, а також в Криму та на Луганщині.

У Києві та декількох інших областях оголошена повітряна тривога фото 1

У передмісті столиці по ворожих безпілотниках спрацювало ППО, про це заявили в КМВА.

Теги: Київ тривога системи ППО

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