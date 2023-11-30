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Нічний удар по Хмельниччині: стали відомі наслідки атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний удар по Хмельниччині: стали відомі наслідки атаки
На Хмельниччині працювали сили ППО
фото ілюстративне

У Шепетівському районі прогриміли вибухи

У ніч на 30 листопада російські окупанти атакували Хмельниччину ударними дронами, Шепетівському районі працювали сили ППО. Уламки збитих безпілотників упали на територію колишнього заводу. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Під час чергової ворожої атаки ударними БпЛА в Шепетівському районі працювали сили ППО. Внаслідок їх збиття, уламки впали на території колишнього заводу. Травмованих немає. Пожежа відсутня», – поінформував він.

Пошкодження встановлюються.

Як повідомлялося, увечері 29 листопада було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в низці областей.

Уночі 30 листопада у Вінницькій області працювали сили протиповітряної оборони.

Близько 5:30 вибухи прогриміли у Шепетівському районі Хмельниччини.

Теги: безпілотник Хмельниччина війна вибух окупанти

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