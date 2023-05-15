Росіяни вогнем накрили приватний сектор Краматорська: фото наслідків

Наслідки руйнувань наразі встановлюються

У ніч проти 15 травня російські окупанти завдали ударів по приватному житловому сектору Краматорська Донецької області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

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«Росія вночі знов тероризувала населення Краматорська – обстріляла приватний сектор», – розповів він.

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За словами Гончаренка, обійшлося без постраждалих. «З’ясовуємо наслідки руйнувань», – додав він.

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Нагадаємо ,триває 446-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.