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Росіяни вогнем накрили приватний сектор Краматорська: фото наслідків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вогнем накрили приватний сектор Краматорська: фото наслідків
фото: Олександр Гончаренко

Наслідки руйнувань наразі встановлюються

У ніч проти 15 травня російські окупанти завдали ударів по приватному житловому сектору Краматорська Донецької області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

«Росія вночі знов тероризувала населення Краматорська – обстріляла приватний сектор», – розповів він.

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За словами Гончаренка, обійшлося без постраждалих. «З’ясовуємо наслідки руйнувань», – додав він.

Нагадаємо ,триває 446-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. 

           

Теги: росія окупанти населення Щастя Бахмут

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