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ФСБ затримала українців та росіян, які нібито готували замах на Аксьонова

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ФСБ затримала українців та росіян, які нібито готували замах на Аксьонова
Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов стверджує, що українські спецслужби нібито готували на нього замах
фото з відкритих джерел

ФСБ вилучила у затриманих готові до застосування бомби, електродетонатори, механізми радіокерування та трекери для стеження

Російська Федеральна служба безпеки нібито поклала край підготовці замаху Головним управлінням розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України на керівників Криму. Про це у середу, 3 травня, повідомляють російські ЗМІ із посиланням на ФСБ Росії.

За даними російського відомства, агентурна мережа ГУР МО планувала вчинити серію терористичних актів на території півострова. Метою агентів були так званий голова Республіки Крим Сергій Аксьонов, голова парламенту Криму Володимир Костянтинов та мер Ялти Яніна Павленко, а також об'єкти транспортної інфраструктури. Організатором замахів ФСБ називала заступника керівника офісу президента України Володимира Зеленського, офіцера чинного резерву військової розвідки Романа Машовця.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу ФСБ, затримано Віктора Підвального, Олександра Литвиненка, Сергія Кривошеїна, Костянтина Євмененка, Ігоря Зоріна та Сергія Войнаровського. Також затримано громадянина України та Болгарії Петранова, нібито причетного до доставки засобів поразки до Росії. У затриманих вилучили п'ять готових до застосування бомб, електродетонатори, механізми радіокерування, трекери для стеження.

«Я знав, що на мене готується замах, був у контакті з нашим управлінням ФСБ. Диверсантів вели. Робота ведеться. Більшість зграй і шахраїв викривається досить швидко», – заявив окупант Аксьонов.

Також, як стверджують у ФСБ, розкритий «організований українськими спецслужбами» канал постачання вибухівки з Болгарії, який проходив через Туреччину та Грузію.

Нагадаємо, що Брянську область вночі атакували п’ять дронів. Два з них нібито було знищено зі стрілецької зброї, ще два вибухнули на території аеродрому. Ще одного безпілотника виявлено не було. Росіяни визнали, що в результаті атаки пошкодження отримав Ан-124, що нібито не експлуатувався. Постраждалих нібито немає. Росіяни заявляють, що дрони належали Збройним силам України.

У Краснодарському краї РФ спалахнула нафтобаза. Окупанти вигадали пояснення. Горів і аеродром недалеко від Санкт-Петербурга

 

Теги: росія ФСБ Сергій Аксьонов

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