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Туреччина знайшла виправдання, чому не вводить санкції проти РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Туреччина знайшла виправдання, чому не вводить санкції проти РФ
фото з відкритих джерел

Мевлют Чавушоглу: «Як тоді торгувати і чи приїдуть туристи?»

Туреччина відмовляється запроваджувати санкції проти Росії за прикладом країн Заходу, оскільки керується лише національними інтересами. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає DHA.

Посадовець прокоментував заяви деяких турецьких політиків про те, що Туреччина як членкиня НАТО має запровадити санкції проти Росії.

«Ми є однією з п'яти найсильніших країн НАТО у кожному питанні, але я повинен ставити інтереси моєї нації та моєї країни понад усе. Ось ви наклали санкції на Росію, а як жителі Аланії продаватимуть свою продукцію?», – сказав міністр.

Він додав, що його країна виконуватиме санкції, запроваджені в межах ООН, але не ризикуватиме своїми інтересами, вводячи обмеження за прикладом країн Заходу.

«Чи приїдуть туристи до Туреччини в такій ситуації?» – стурбований глава турецького МЗС.

Водночас Чавушоглу уточнив, що Туреччина не зраджує своїх принципів заради залучення туристів.

«Ми називаємо війну війною. Ми підтримуємо кордон та територіальну цілісність України. Ми підтримуємо Україну і не визнаємо незаконну анексію Криму. Хіба це не принципова позиція?», – заявив він.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначив, що Туреччина продовжить зусилля, аби війну Росії проти України було завершено за столом переговорів.

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Теги: Туреччина санкції росія

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