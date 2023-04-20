Туреччина знайшла виправдання, чому не вводить санкції проти РФ

Мевлют Чавушоглу: «Як тоді торгувати і чи приїдуть туристи?»

Туреччина відмовляється запроваджувати санкції проти Росії за прикладом країн Заходу, оскільки керується лише національними інтересами. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає DHA.

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Посадовець прокоментував заяви деяких турецьких політиків про те, що Туреччина як членкиня НАТО має запровадити санкції проти Росії.

«Ми є однією з п'яти найсильніших країн НАТО у кожному питанні, але я повинен ставити інтереси моєї нації та моєї країни понад усе. Ось ви наклали санкції на Росію, а як жителі Аланії продаватимуть свою продукцію?», – сказав міністр.

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Він додав, що його країна виконуватиме санкції, запроваджені в межах ООН, але не ризикуватиме своїми інтересами, вводячи обмеження за прикладом країн Заходу.

«Чи приїдуть туристи до Туреччини в такій ситуації?» – стурбований глава турецького МЗС.

Водночас Чавушоглу уточнив, що Туреччина не зраджує своїх принципів заради залучення туристів.

«Ми називаємо війну війною. Ми підтримуємо кордон та територіальну цілісність України. Ми підтримуємо Україну і не визнаємо незаконну анексію Криму. Хіба це не принципова позиція?», – заявив він.

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Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначив, що Туреччина продовжить зусилля, аби війну Росії проти України було завершено за столом переговорів.