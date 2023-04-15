Український прапор у центрі Санкт-Петербурга: що сталося (відео)

У центрі Санкт-Петербурга підняли український прапор

Синьо-жовтий стяг розвівається біля Таврійського палацу у центрі міста. 14 квітня прапори країн СНД разом з українським підняли у Санкт-Петербурзі. Там розпочалася чергова сесія Міжпарламентської асамблеї країн СНД.

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У 2014 році Україна відмовилася брати участь у цьому заході. Тоді голова ради федерації федеральних зборів Росії Валєнтіна Матвієнко зазначила, що офіційної заяви від України про вихід не надходило.

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Через це прапор та приміщення, закріпленні за Україною, залишаються в Таврійському палаці.

Нагадаємо, що нещодавно в російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, унаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

До слова, триває 416-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.