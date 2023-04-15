Головна Світ Політика
search button user button menu button

Український прапор у центрі Санкт-Петербурга: що сталося (відео)

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Український прапор у центрі Санкт-Петербурга: що сталося (відео)
Український стяг розвівається у центрі російського міста
фото: скріншот з відео

У центрі Санкт-Петербурга підняли український прапор

Синьо-жовтий стяг розвівається біля Таврійського палацу у центрі міста. 14 квітня прапори країн СНД разом з українським підняли у Санкт-Петербурзі. Там розпочалася чергова сесія Міжпарламентської асамблеї країн СНД.

У 2014 році Україна відмовилася брати участь у цьому заході. Тоді голова ради федерації федеральних зборів Росії Валєнтіна Матвієнко зазначила, що офіційної заяви від України про вихід не надходило. 

Через це прапор та приміщення, закріпленні за Україною, залишаються в Таврійському палаці.

Нагадаємо, що нещодавно в російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, унаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

До слова, триває 416-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.

Теги: прапор Україна відео росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гіркін і Губарєв створили «Клуб розсерджених патріотів»
Який вигляд має публічний патріотизм в Росії
9 квiтня, 16:26
За добу ЗСУ відбили понад 60 ворожих атак
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
6 квiтня, 06:41
Українським захисникам вдалося ліквідувати майже всю роту окупантів
«Від роти нічого не залишилося». Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)
2 квiтня, 19:51
Росія добре заробляє за рахунок своєї алмазної жили
«Буде боляче». Посол у ПАР розповіла, як Україна бореться із російською торгівлею алмазами
2 квiтня, 10:42
Президент Зеленський вручив громаді Бучі почесну відзнаку «Місто-герой України»
Президент Зеленський вручив громаді Бучі почесну відзнаку «Місто-герой України»
31 березня, 14:36
Залужний повідомив, які ЗСУ потрібні літаки та показав роботу авіації (відео)
Залужний повідомив, які ЗСУ потрібні літаки та показав роботу авіації (відео)
30 березня, 12:39
Закон про остаточну заборону російських топонімів запрацює не одразу
Закон про деколонізацію. Як з України виганятимуть залишки «русского мира» культурний фронт
24 березня, 12:00
МКС відреагував на погрози через ордер на арешт Путіна
МКС відреагував на погрози через ордер на арешт Путіна
23 березня, 03:28
«Глава уряду ДНР» отримав підозру
«Глава уряду ДНР» отримав підозру
15 березня, 17:42

Політика

Український прапор у центрі Санкт-Петербурга: що сталося (відео)
Український прапор у центрі Санкт-Петербурга: що сталося (відео)
У Грузії спростували чутки про відновлення авіасполучення з РФ
У Грузії спростували чутки про відновлення авіасполучення з РФ
У Казані палає вогонь поблизу танкового полігону – ЗМІ
У Казані палає вогонь поблизу танкового полігону – ЗМІ
Президент Бразилії закликав США припинити заохочувати війну в Україні
Президент Бразилії закликав США припинити заохочувати війну в Україні
Макрон підписав скандальний закон про пенсійну реформу
Макрон підписав скандальний закон про пенсійну реформу
Британська розвідка вказала на ознаку підготовки РФ до тривалої війни
Британська розвідка вказала на ознаку підготовки РФ до тривалої війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Страсна субота: традиції та заборони перед Великоднем
32K
Китай відмовив Блінкену у візиті: названо причину
18K
Кому потрібно замінити водійське посвідчення: роз'яснення МВС
15K
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Пригожин закликає Путіна завершити «спецоперацію»
9165
П'ятирічний автор фрази «Скоро вже буде Паска» показав своє господарство (відео)

Новини

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Вчора, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Вчора, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Вчора, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Вчора, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Вчора, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
13 квiтня, 23:06

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту