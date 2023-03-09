Росіяни вперше вдарили по України шістьма «Кинджалами»

Українська ППО поки не може збивати ракети Х-47

Російські терористи в ніч на 9 березня випустили по Україні шість гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал». Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Всього окупанти випустили по країні 81 ракету. Силам оборони вдалося знищити тільки 34. Крім того, ворог застосував безпілотники – із восьми знищено чотири.

«Кинджал» – це авіаційний ракетний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. У росії стверджують, що ця зброя здатна знищувати бойові кораблі НАТО, системи протиракетної оборони та наземні об’єкти. Ракети «Кинджал» запускають з літаків-носіїв, після чого вони летять із гіперзвуковою швидкістю (в 10 разів вище швидкості звуку) і маневрують в польоті.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили «Кинджалом» по Києву.

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Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди.