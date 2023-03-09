Окупанти вдарили по Києву «Кинджалом»

Росіяни випустили по Києву випустили практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет

Російські загарбники атакували столицю малопомітними для протиповітряної оборони ракетами «Кинджал». Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

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«Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога тривала майже сім годин. Протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від баражуючих боєприпасів Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу «Кинджал» (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває.

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У столиці задіяні часткові екстрені відключення електроенергії. У Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.