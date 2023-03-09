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Окупанти вдарили по Києву «Кинджалом»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Києву «Кинджалом»
Міг-31Г, носій гіперзвукових ракет «Кинджал»
фото ілюстративне

Росіяни випустили по Києву випустили практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет

Російські загарбники атакували столицю малопомітними для протиповітряної оборони ракетами «Кинджал». Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

«Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога тривала майже сім годин. Протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від баражуючих боєприпасів Shahed і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу «Кинджал» (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває.

У столиці задіяні часткові екстрені відключення електроенергії. У Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. 

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

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Теги: обстріл ракета Київ

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