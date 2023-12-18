Росіяни заблокували візит МАГАТЕ на теплову станцію біля Запорізької АЕС

Доступ до розташованої поруч теплоелектростанції необхідний для оцінки зовнішніх електричних ліній

Російські окупанти відмовилися допустити команду МАГАТЕ на одну з теплоелектростанцій, яка знаходиться поблизу Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

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Російські окупанти вкотре відмовились допустити МАГАТЕ на ТЕС поблизу ЗАЕС. Доступ до розташованої поруч теплоелектростанції необхідний для оцінки зовнішніх електричних ліній, через які забезпечується резервне живлення ЗАЕС. У випадку зникнення живлення на цих лініях ризик виникнення блекауту на Запорізькій АЕС збільшується вдвічі», – повідомили в Міненерго.

Однак, команді МАГАТЕ пообіцяли, що найближчими днями вони зможуть отримати доступ на дах реактора.

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Раніше повідомлялося, що експерти МАГАТЕ зафіксували запуск ракет поблизу Запорізької АЕС. Гроссі зазначив, що очевидні військові дії поблизу АЕС можуть посилити ядерну небезпеку.

26 листопада внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час рашистських обстрілів.