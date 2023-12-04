СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Київському університету (фото)

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення

Співробітники Служби безпеки України затримала агента ФСБ, який скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Саме за його координатами 31 грудня 2022 року агресор завдав ракетного удару по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також зловмисник розвідував локації штабів та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки ЗСУ на території столиці та Житомирщини», – йдеться в повідомленні.

У результаті спецоперації співробітники СБУ викрили російського агента, встановили його місцезнаходження і затримали у власному помешканні у Києві.

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Слідство встановило, що ворожим поплічником виявився 40-річний мешканець столиці, який сповідував прокремлівські погляди. Щоб сприяти агресору у війні проти України, наприкінці минулого року він оформив статус «волонтера» та виїхав до Росії через треті країни.

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«Під час перетину кордону з РФ чоловік за власної ініціативи заявив кадровому співробітнику ФСБ про готовність співпрацювати з російською спецслужбою. Щоб підтвердити свою «відданість» окупантам, киянин одразу передав їм координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів Сил оборони в столичному регіоні. І вже через декілька днів загарбники здійснили по цій «локації» повітряну атаку», – додали в СБУ.

Після цього, за даними слідства, представники ФСБ доставили свого агента до москви, де його детально проінструктували щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань. Потім зрадника відправили в Україну для збору розвідданих.

«Взамін йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну «евакуацію» до країни-агресора. Для отримання розвідінформації на Житомирщині зловмисник «втемну» використовував своїх родичів, які там проживали. А в столиці – самостійно проводив візуальне спостереження та фотофіксацію українських об’єктів під час прогулянок містом», – зазначили в спецслужбі.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Наслідки ракетного удару «Главком» публікував тут.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила колаборантку, яка скоригувала десятки «Шахедів» по Одесі.