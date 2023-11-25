Ворог підключив авіацію до штурмів на найгарячіших напрямках – Генштаб

РФ завдає авіаційних ударів по цивільних та військових

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 25 листопада

Триває 640 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 25 листопада.

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Ворожі удари по Україні

Цієї доби окупанти завдали чергових авіаційних ударів по Україні, триває атака ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши шість ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено.

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Авіаційних ударів зазнали: Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Кліщіївка, Зоря, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області; Зміївка, Новоберислав, Миколаївка, Ольгівка, Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 15 атак.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут українські захисники відбили 30 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.

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На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

За Запорізькому напрямку ворог сім разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби та логістичний центр противника.