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Окупанти обстріляли автостоянку в Херсоні: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстріляли автостоянку в Херсоні: є загиблі (фото)
Внаслідок ворожого удару загинуло двоє водіїв, ще одна людина дістала поранення
фото: Херсонська ОВА

Через обстріл пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок

Російські терористи вранці 20 листопада вкотре атакували Херсон. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Зранку російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства в Херсоні», – написав він.

Прокудін зазначив, що внаслідок ворожого удару загинуло двоє водіїв, ще одна людина дістала поранення.

Через обстріл пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок.

Окупанти обстріляли автостоянку в Херсоні: є загиблі (фото) фото 1
Окупанти обстріляли автостоянку в Херсоні: є загиблі (фото) фото 2

Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Херсон війна окупанти

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