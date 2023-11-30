Окупанти запустили «Шахеди»

Реагуйте на сигнали повітряної тривоги!

Російські терористи запустили «Шахеди». Про це повідомляють Повітряні сили.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Увага! Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу Shahed з Чауди (Крим)», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 645-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.