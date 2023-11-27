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Окупована Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі блекаута – «Енергоатом»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупована Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі блекаута – «Енергоатом»
Відбулося часткове знеструмлення енергоблока №4 з автоматичним включенням дизель-генератора
колаж: glavcom.ua

Запорізька АЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ

Учора, 26 листопада, внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час рашистських обстрілів. Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

За інформацією експертів МАГАТЕ, Запорізька АЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ. Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблока №4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну. Це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки.

«Пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ», – зазначили в «Енергоатомі». 

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські загарбники продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Грубі порушенням вимог ядерного законодавства України збільшують імовірність настання радіаційної аварії.

Раніше у серпні тимчасово захоплена російськими військами Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

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Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ окупація Енергоатом

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