Ситуація загострилася: ЗСУ назвали три найгарячіші напрямки фронту

На Донеччині ворог має завдання перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту

За останній тиждень у Донецькій області загострилася ситуація на Бахмутському, Авдіївскому та Новопавлівському напрямках. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

«Ситуація наступна – найгарячіші напрямки – Бахмутський, Авдіївский, Новопавлівський. Обстановка за останній тиждень відносно загострилась», – розповів Волошин, наголосивши, що ситуація під контролем Сил оборони.

За словами речника, ворог має завдання перехопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту.

«Ворог також атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках має тактичні успіхи. Але останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки. Також за останні дні ворог активно став використовувати авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів», – зауважив Волошин.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для України предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області. За його словами, захоплення Часового Яру – це лише питання часу, а ситуація може бути схожою до подій в Авдіївці.

До слова, російські окупанти здійснили значне тактичне просування на північний захід від Авдіївки, біля селища Архангельське, в ніч на 4 травня. Сили оборони України відступили з цього району, щоб виграти час до прибуття допомоги Заходу, вважають аналітики ISW.

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області тв Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині. На Авдіївському напрямку відбито 20 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.