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Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2024 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2024 року
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, одному району зосередження особового складу, одній радіолокаційній станції та ще по одному важливому об’єкту противника
фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак за добу

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БпЛА було знищено. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Красний Хутір Чернігівської області; Лугівка Сумської області; Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка, Іванівка Харківської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Новосадове, Дружба, Тарасівка, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Карлівка, Георгіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Преображенка Запорізької області; Берислав, Садове та Кринки Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито 12 атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Відбито дев’ять атак, у районах Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 12 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області тв Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 10 безуспішних атак на позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, трьох пунктах управління, трьох зенітно-ракетних комплексах та одному складу боєприпасів противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, одному району зосередження особового складу, одній радіолокаційній станції та ще по одному важливому об’єкту противника.

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

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Теги: війна Генштаб фронт

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Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 травня 2024 року
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