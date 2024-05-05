Аналітики пояснили, чому ЗСУ відступають на Донеччині

Окупанти посилюють наступальні операції, намагаючись скористатися часовим вікном до прибуття західної військової допомоги

Російські окупанти здійснили значне тактичне просування на північний захід від Авдіївки, біля селища Архангельське, в ніч на 4 травня. Сили оборони України відступили з цього району, щоб виграти час до прибуття допомоги Заходу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російській військовий блогер оприлюднив відео, де бійці ворожого батальйону «Лавіна» 132-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус так званої «ДНР») піднімають прапор у селищі Архангельське. ISW встановила географічну прив'язку цього відеозапису до північної частини населеного пункту. Оприлюднені 4 травня додаткові геолокаційні кадри вказують на те, що окупаційні війська просунулися на східній околиці Архангельського.

За словами аналітиків, захоплення Росією цього селища також вказує на те, що російські війська, ймовірно, контролюють Керамік і Новокалинове (на південному сході від Архангельського). На опублікованих 3 травня геолокаційних відеозаписах видно, що Збройні сили України відходять з північної частини Архангельського, а російські військові блогери стверджують, що ворожі війська зайшли до селища в ніч на 4 травня після відходу українських захисників.

Також російський блогер стверджував, що окупанти проводили наступальні операції для захоплення Архангельського в кілька етапів: тиждень тому російські війська наступали з Очеретиного, а 3 травня загарбники з Кераміка (на схід від Очеретиного) захопили селище.

«Українські війська, можливо, вирішили обміняти простір на час, в очікуванні на прибуття масштабної допомоги від США на фронт найближчими тижнями – це рішення для недостатньо забезпечених ресурсами сил, які можуть оточити з флангу. Водночас російські війська посилюють наступальні операції, оскільки намагаються скористатися обмеженим часовим вікном до прибуття західної військової допомоги. Війська РФ найближчим часом можуть здійснити подальші тактичні кроки у цьому напрямку», – припустили аналітики.

Однак, як додає ISW, наразі незрозуміло, чи будуть росіяни продовжувати рух на північ до Торецька, чи повернуться до свого попереднього фокусування на Покровську на північному заході.

Аналітики зазначили, що російські війська вже перекинули на лінію фронту на північний захід від Авдіївки приблизно дивізійну силу (переважно чотири бригади Центрального військового округу) та продовжують перекидати до цього району додаткові сили.

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області тв Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині. На Авдіївському напрямку відбито 20 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.