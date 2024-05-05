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ЗСУ «приземлили» ще один російський літак: подробиці від Повітряних сил

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ «приземлили» ще один російський літак: подробиці від Повітряних сил
Підрозділ Сухопутних військ ЗСУ збив російський Су-25
зображення з відкритих джерел

Представник Сил оборони розповів, як військовим вдалося збити черговий ворожий штурмовик

Учора, 4 травня, підрозділ Сухопутних військ ЗСУ збив на Донеччині російський штурмовик Су-25. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемарафону.

«Цей літак збив підрозділ Сухопутних військ ЗСУ. Як ви знаєте, у Сухопутних військах теж є системи ППО. Зокрема, ми бачимо роботу малого і середнього радіусу ППО, які можуть справлятися, зокрема, з літаками, і є вкрай важливими», – зазначив представник повітряників.

За його словами, збиття ще одного Су-25 стало черговим свідченням того, що ЗСУ потребують засобів для ураження таких цілей.

«ЗСУ потрібні переносні ЗРК, які можуть боротися як із цілями, що низько літають, так і з безпілотниками, яких досить багато. І звісно, більш серйозні комплекси, не тільки західні, а наприклад і БУКи, які можуть ефективно протистояти російським гелікоптерам та штурмовикам, зокрема Су-25», – уточнив речник.

Євлаш додав, що на збиття літака вплинула, ймовірно, також «безстрашність» російського пілота.

«Якщо він (пілот, – «Главком») відчув себе безстрашним і вже зробив декілька вильотів, і його не дістали, то це не означає, що його не дістануть завтра-післязавтра. Імовірно, він вирішив, що зараз може виконати певний проліт, але був впольований ЗСУ та знищений», –підкреслив речник.

Він розповів, що Су-25 – це штурмовик, який виконує завдання на лінії зіткнення, обстрілює позиції ЗСУ ракетами різного типу.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що воїни 110-ї окремої механізованої бригади збили російський Су-25 на Донеччині.

До слова, за даними аналітиків, російські окупанти здійснили значне тактичне просування на північний захід від Авдіївки, біля селища Архангельське, в ніч на 4 травня. Сили оборони України відступили з цього району, щоб виграти час до прибуття допомоги Заходу.

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області тв Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині. На Авдіївському напрямку відбито 20 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

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Теги: ЗСУ літак фронт втрати

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