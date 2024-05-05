Генерал пояснив, на скільки ЗСУ вистачить допомоги від США

Допомоги від США недостатньо, щоб ЗСУ опинилися на піку своїх можливостей

Потенціал української армії значно менший, ніж потенціал російських військ

Допомоги від Сполучених Штатів Америки вистачить лише для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. Цих засобів недостатньо, щоб ЗСУ опинилися на піку своїх можливостей. Про це заявив ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю Оbozrevatel.

«60 мільярдів доларів вистачить, дай боже, лише на те, щоби стабілізувати ситуацію. Це демонструють елементарні розрахунки. Потрібно бути реалістами. Досить сприймати цю ситуацію емоційно», – зазначив він.

Генерал визнав, що потенціал української армії значно менший, ніж потенціал російських військ. Паритету нема навіть у боєприпасах.

«Може йтися лише про те, щоб стабілізувати ситуацію та зупинити наступ. Але це велике питання», – підсумував Романенко.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для України предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області. За його словами, захоплення Часового Яру – це лише питання часу, а ситуація може бути схожою до подій в Авдіївці.

До слова, російські окупанти здійснили значне тактичне просування на північний захід від Авдіївки, біля селища Архангельське, в ніч на 4 травня. Сили оборони України відступили з цього району, щоб виграти час до прибуття допомоги Заходу, вважають аналітики ISW.

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області тв Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині. На Авдіївському напрямку відбито 20 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.