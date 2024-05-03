Розвідка: Втрата Часового Яру – це питання часу

Скібіцький прогнозує, що Росія йде за своїм планом «звільнення» всіх східних районів Донецької та Луганської областей України

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для України предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області. Про це він розповів в інтерв'ю виданню The Economist.

За словами Скібіцького, захоплення Часового Яру, це лише питання часу, а ситуація може бути схожою до подій в Авдіївці.

«Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів», – наголосив розвідник.

Скібіцький прогнозує, що Росія насамперед йде за своїм планом «звільнення» всіх східних районів Донецької та Луганської областей України. Це завдання незмінне з 2022 року.

Також посадовець ГУР каже, що Росія отримала наказ «взяти щось» до помпезного святкування Дня перемоги в Москві 9 травня, або, якщо це не вдасться, до візиту очільника Росії Володимира Путіна до Пекіна на тиждень пізніше. Він наголосив, що українська проблема дуже проста, у нас немає зброї: «Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими»

The Economist пише, що Росія вже здобула тактичний успіх на південному заході в селі Очеретине, де була провалена нещодавня ротація українських військ. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони і створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів.

За словами Скібіцького, російська армія вже не є такою зарозумілою організацією, якою вона була у 2022 році, і зараз діє як «єдиний організм, з чітким планом і під єдиним командуванням».

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький прогнозує, що у травні Росія використає «трирівневий» план дестабілізації України, який складається з військової, дезінформаційної та міжнародної частин.

До слова, російські окупанти практично знищили ще одне місто на Донеччині – Часів Яр. Воно постійно перебуває під обстрілами та штурмом загарбників. Видання Associated Press опублікувало кадри зруйнованого міста.