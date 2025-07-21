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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
колаж: glavcom.ua

Тривогу оголошено через ракетну небезпеку

Станом на 05:52 у низці областей оголошено повітряну тривогу. У Києві вона триває вже понад сім годин. Повітря сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

До слова, наразі триває 1244-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ.

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Теги: війна тривога Повітряні сили ЗСУ

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