В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Тривогу оголошено через ракетну небезпеку
Станом на 05:52 у низці областей оголошено повітряну тривогу. У Києві вона триває вже понад сім годин. Повітря сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.
«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
До слова, наразі триває 1244-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.
Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.
Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ.
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