В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Тривогу оголошено через ракетну небезпеку

Станом на 05:52 у низці областей оголошено повітряну тривогу. У Києві вона триває вже понад сім годин. Повітря сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

До слова, наразі триває 1244-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ.