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Росіяни застосовують нову смертоносну тактику ударів дронами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни застосовують нову смертоносну тактику ударів дронами
Численні безпілотники, заряджені вибухівкою, летять одночасно. Лише частину з них можна відбити
фото з відкритих джерел

Безпілотники-вбивці завдають величезної шкоди та спричиняють пожежі у містах

Російська армія застосовує нову тактику для атак на Україну за допомогою безпілотників. Загарбники тепер використовують БпЛА далекого радіусу дії за новою, раніше невідомою та ще більш смертоносною тактикою, ніж раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Окупанти використовують приблизно чотириметрові безпілотники-камікадзе типу «Шахед-136» або «Герань-2», як російські військові називають копію оригінального іранського дрона. БпЛА завдають величезної шкоди та призводять до великих пожеж. Щоночі ворог запускає від 20 до 150 таких дронів по українських містах. Зокрема, і по Києву.

«Якщо значна частина безпілотників була збита українськими підрозділами протиповітряної оборони ще до того, як вони завдавали ударів, то вже близько тижня все більше й більше машин-убивць пробираються вперед, спричиняючи величезні пошкодження та пожежі в українських містах», – пише Bild.

Фахівці наголошують: армія РФ змінила тактику. Замість того, щоб летіти до відповідних цілей один за одним з інтервалом у кілька хвилин, дрони тепер збираються за кілька кілометрів від місць атаки на висоті кількох тисяч метрів, а потім разом атакують місто.

«Численні безпілотники, заряджені вибухівкою, летять одночасно. Лише частину з них можна відбити», – ідеться у матеріалі.

За інформацією Bild, українська армія зараз розробляє тактику протидії цій новій російській стратегії нападу. Однак подробиці тримають у секреті.

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Також відомо про загиблих та постраждалих. 

Місцеві пабліки писали, що люди рятувалися з палаючого розважального комплексу, бо там все охоплено вогнем.

Пізніше Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі внаслідок атаки БпЛА є постраждалі.

Згодом Лисак повідомив, що за наявною інформацією, у Дніпрі четверо загиблих. Раніше було відомо про одного. Кількість постраждалих також зросла – тепер їх 15, троє з них у важкому стані.

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Теги: росія армія ворог дрон

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