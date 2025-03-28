100 тис. FPV-дронів на місяць: Камишін розкрив деталі виробництва безпілотників в Україні

У 2025 році планується випустити 30 тис. далекобійних дронів в Україні

В Україні стрімко зростає виробництво безпілотних систем, зокрема FPV-дронів. Сьогодні на ринку вже понад 150 виробників, а окремі компанії здатні випускати понад 100 тис. дронів на місяць. Про це в інтерв'ю «Радіо Хартія» зауважив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, інформує «Главком».

Загалом, українська промисловість виходить на рівень мільйона FPV-дронів на рік, що суттєво посилює обороноздатність країни. Водночас багато українців збирають дрони у власних гаражах, зазначив Олександр Камишін.

«Є, наприклад, люди, які роблять їх десятками в гаражах, збирають їх вдома. Ми не проти цього, ми підтримуємо це, ми вважаємо, що це добре. Люди відчувають залученість, люди відчувають, що корисні у війні», – зазначив радник президента України зі стратегічних питань.

Камишін також позитивно оцінив практику місцевих органів влади та волонтерів, які закуповують дрони у локальних виробників.

За словами посадовця, у 2025 році планується випустити 30 тис. далекобійних дронів.

До слова, Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс «Хижий птах» вітчизняного виробництва.

Також у лютому цього року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс «Відьмак».

Зокрема, у лютому на озброєння ЗСУ були взяті безпілотні авіаційні комплекси BATON українського виробництва.