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У Києві два кафе, названі в честь Трампа, вирішили змінити назву

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві два кафе, названі в честь Трампа, вирішили змінити назву
Зміна назви кафе відбулася після того, як Білий дім відмовив Україні у зброї та розвідці
Меню у закладі

В Інтернеті бренд змінив назву на Frank

Власник двох кафе Trump Coffee Bar та Trump Pizza Station, розташованих у центрі Києва, вирішив змінити назви закладів невдовзі після того, як США зупинили постачання військового озброєння Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun

Персонал закладів відмовився від коментарів, але журналістам стало відомо, що пізніше цього місяця буде оголошено нові назви кав'ярень. 

Власник київської кав'ярні Trump Coffee Bar і Trump Pizza Station наказав демонтувати вивіску
Власник київської кав'ярні Trump Coffee Bar і Trump Pizza Station наказав демонтувати вивіску
фото: Пітер Джордан/The Sun

Повідомляється, що в Інтернеті бренд змінив назву на Frank.

 

«Це чудове місце, але зараз не найкращий час, щоб заклад називали Трампом в Україні», – сказав журналістам один з клієнтів закладу. Він додав, що Трамп «співає під дудку Путіна».

IT-менеджер додав: «Тут усі хочуть миру. Ми втомилися від війни, ми хочемо, щоб вона закінчилася. Але ми також розуміємо, що те, що пропонує Трамп, те, що робить Трамп, означатиме перемогу для Росії та поразку для України. Ми хочемо, щоб Україна вижила». 

При цьому піцерія ще досі пропонує варіант «Трампіно» з шинкою, грибами та артишоками.

Нагадаємо, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. Зокрема джерела Reuters заявили, що американський уряд намагається зрозуміти інтереси Києва в можливості настання «реалістичного миру». Своєрідна перевірка відбудеться під час переговорів у Саудівській Аравії. Там же американська делегація спробує з'ясувати налаштованість України на покращення відносин із президентом США Дональдом Трампом після суперечки у Білому домі. За словами двох американських чиновників, офіційні особи США планують використати зустріч у вівторок з українською делегацією в Саудівській Аравії, щоб визначити, чи дійсно готова Україна піти реальні поступки Росії для припинення війни. 

Раніше стало відомо, що українська делегація спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні.

До слова, підписання угоди про рідкоземельні мінерали з Україною буде недостатньою умовою для відновлення військової допомоги США. Повідомляється, що президент США Дональд Трамп «у приватному порядку дав зрозуміти своїм помічникам», що для відновлення військової допомоги Україні, він хоче побачити «зміну ставлення» українського лідера Володимира Зеленського до переговорного процесу з Росією.

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Теги: Дональд Трамп США росія Київ

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