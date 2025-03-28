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У Дніпрі є постраждалі через атаку «шахедів» (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Дніпрі є постраждалі через атаку «шахедів» (оновлено)
Палаючий ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео» у Дніпрі
фото: соціальні мережі

Також у місті вирують пожежі у ресторанно-готельному комплексі «Бартоломео», багатоповерхівці та приватному секторі

У п’ятницю, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Також відомо, що постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак написав, що є пошкодження в житловому секторі через російську атаку.

«Вибухи лунають у Дніпрі. Через атаку БпЛА виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється», – повідомив Лисак.

Пізніше Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі внаслідок атаки БпЛА є постраждалі.

«Є перші дані про постраждалих у Дніпрі. До лікарні доправили чотирьох поранених. Інформація буде оновлюватися. Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь», – зазначає Лисак.

Лисак написав, що, ймовірно, через ворожу атаку на Дніпро є загиблий. 

«Ще шестеро людей постраждали. Серед них 27-річна вагітна. У неї колото-рублена рана. Двоє поранених у важкому стані. Це 69-річні чоловік та жінка. Всі служби на місцях – надзвичайники, медики, поліціянти, комунальники. В комунікації з містом щодо ліквідації наслідків злочинів росіян», – повідомив Лисак.

З Дніпра з’являються нові відео, де видно, як Росія «хоче» миру.

Нагадаємо, 26 березня Росія атакувала Дніпро БпЛА. Внаслідок атаки у місті вирують пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на центр міста.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вибухи у Дніпрі:

«Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися авто, об'єкти інфраструктури. Всі служби працюють. Чи є постраждалі – з'ясовуємо».

Також ми писали, що внаслідок масованої атаки РФ на Дніпро зазнав руйнувань палац російського князя Григорія Потьомкіна. Як передає «Главком», про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, ця будівля є «символом російської могутності», який князь Потьомкін будував для російської імператриці Катерини II.

«Палац ми, звичайно, відреставруємо, тим більше, що тепер це Палац студентів та молоді. Але перейменуємо на честь гетьмана Сагайдачного», – написав Філатов.

Теги: пожежа вибух Дніпро

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