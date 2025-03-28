Зеленський провів Ставку: обговорювалося виробництво дронів

Зеленський: Наше завдання – чітке збільшення постачання у війська, а також максимум технологічних переваг наших українських дронів

Сьогодні, 28 березня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. На ній детально обговорювався розвиток дронів: контракти, фінанси, технічні питання, виробництво. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

«Ставка. Дуже детальне обговорення розвитку дронів в Україні: контракти, фінанси, технічні питання, виробництво. Наше завдання – чітке збільшення постачання у війська, а також максимум технологічних переваг наших українських дронів», – наголосив Зеленський.

Зокрема, президент заслухав результати збиття «шахедів» дронами-перехоплювачами. «Я хочу подякувати всім, хто розвиває цей напрям. Працюємо над збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні – це дуже важливо саме зараз, одна з ключових речей, і потрібне достатнє постачання у війська», – підкреслив глава України.

Також Зеленський зазначив, що сьогодні обговорили ракетну програму: «Ми працюємо і над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів, усіх необхідних систем протиповітряної оборони».

«Цими днями, під час зустрічей в Європі, та раніше, у перемовинах з іншими партнерами, ми говорили про локалізацію виробництв в Україні, локалізацію деяких систем ППО, локалізацію ракет до них – обов’язково треба прийти до цього. Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які підтримують нас у такому промисловому й технологічному розвитку, і все, чого ми зараз досягаємо в Україні, це буде спільний результат усієї Європи – наша спільна та довгострокова безпека», – підсумував президент.

До слова, в Україні стрімко зростає виробництво безпілотних систем, зокрема FPV-дронів. Сьогодні на ринку вже понад 150 виробників, а окремі компанії здатні випускати понад 100 тис. дронів на місяць.