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Знеструмлення міста та знищення трамвайних колій: наслідки атаки на Конотоп

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Знеструмлення міста та знищення трамвайних колій: наслідки атаки на Конотоп
Повідомляється, що крім житлової забудови, пошкоджено велику кількість навчальних закладів
фото: Уніан

«Ситуація з електропостачанням в Конотопі – критична»

Російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, двоє людей госпіталізовано, однак точна кількість постраждалих невідома. Про це посадовець повідомив у Telegram.

«Всі хірурги міста знаходяться на роботі. Звернення від постраждалих продовжують надходити. На даний час госпіталізовано двох чоловіків. Один з них в дуже критичному стані (кома). До слова сказати, той, що в комі якраз їхав рятувати людей…», – йдеться у повідомленні.

Семеніхін наголосив, що усім мешканцям варто зробити запаси води, так як зранку водопостачання буде зупинено на деякий час, а точний графік водопостачання буде оприлюднено зранку.

«Також організовано вивезення людей чиї помешкання постраждали, в місця для тимчасового перебування», – проінформував мер міста.

Ситуація з електропостачанням в Конотопі – критична. За словами мера, енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

«Енергетики в цю мить роблять все більше навіть чим можливо щоби дати світло в лікарню і на водоканал. Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно – ніхто не візьметься зпрогнозувати», – зауважив Семеніхін.

Стало відомо, що російські терористи знищили ділянку трамвайної колії в центрі міста, тож рух трамваїв буде обмежено.

Також повідомляється, що пошкоджено велику кількість навчальних закладів.

«Точної кількості на цей момент невідомо. Але пошкодження в основному це вибиті вікна (дуже велика кількість) і двері. Завтра дитячі садки працюватимуть в режимі чергових груп. Пошкоджено будівлі (в основному вибиті вікна) у великої кількості лікувальних корпусів. Медичне обладнання серйозної шкоди немає. Лікарні працюють», – наголосив мер.

Нагадаємо, російська армія атакувала житлову забудову у центрі Конотопа. 

Також під час тривоги на Хмельниччині о 03:21 було чутно звуки вибухів, а на Полтавщині працювали сили ППО. 

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Теги: армія Telegram водопостачання інфраструктура Конотоп

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